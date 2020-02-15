Во Франции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса на территории Европы

Франция стала первой страной за пределами Азии, в которой человек, заразившийся коронавирусом, скончался. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньес Бузин.

В Париже от коронавируса умер 80-летний турист из Китая, приехавший в страну 16 января. Его госпитализировали, в течение нескольких дней он находился в критическом состоянии и был на интенсивной терапии.

Всего в стране было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом, рассказала Бузин. Сейчас в больницах находятся шесть человек с инфекцией, их состояние, по ее словам, не вызывает беспокойства.

Число умерших от коронавируса COVID-19, появившегося, по словам медиков, на рынке морепродуктов китайского города Ухань, превысило 1,5 тысячи человек, заразившихся по всему миру более 67 тысяч. Более 8,1 тысячи человек медикам удалось вылечить.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. Случаи заражения были зафиксированы в более чем 20 странах, два из них – в России. В обоих случаях пациенты уже выписались из больницы, новых заболевших, по данным Роспотребнадзора, нет.