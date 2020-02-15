В Красноярском крае вынесли приговор экс-руководителям строительства космодрома «Восточный»

Железногорский суд Красноярского края вынес приговор группе руководителей строительства космодрома «Восточный». За растрату и присвоение госимущества (средства на воздвижение космодрома выделялись Минобороны) осудили трех экс-руководителей Сибирского главка Спецстроя – генподрядчика, тоже уже бывшего.

Замначальника главка Сергей Батукаев из Иркутска получил один год и девять месяцев колонии, руководитель проектов Наталья Буланцева из Волгограда – пять лет, инженер подразделения по строительству космодрома Элиза Кучина из Красноярска – два года девять месяцев с отсрочкой исполнения приговора до того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Приговор вынесли и руководителю фирмы-субподрядчика: директору ООО «СК Северстрой» Глебу Суховеркову (Красноярск) дали два года десять месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Батукаева и Буланцеву взяли под стражу в зале суда, Суховерков уже был под арестом, Кучина временно осталась на свободе.

Строителям, названной «преступной группировкой», вменяется хищение 25 млн рублей. По версии следствия, с марта по сентябрь 2015 года руководители составляли фиктивные документы о выполненных работах при строительстве космодрома, и на счета подконтрольных им фирм было переведено более 21 млн рублей. Еще на 4 млн члены группы выписали себе премии.

«Восточный» начали строить в 2012 году, первый пуск ожидался в 2015-м. Строительство пяти из 19 объектов не завершено. По данным ТАСС, в связи с нарушениями на строительстве космодрома возбуждено 140 уголовных дел, ущерб оценивается в 11 млрд рублей, из которых возвращено 3,5 млрд. Часть дел в отношении бизнесменов, возводивших космодром, уже завершилась приговорами: так, Вадим Митряков получил 4 года колонии за хищение 1,3 млрд, Анатолий Рязанов – тот же срок за хищение с сообщниками 1,1 млрд рублей.