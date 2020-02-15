Правозащитники потребовали от Путина провести расследование пыток фигурантов дела «Сети»

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина обратились к президенту Владимиру Путину с требованием расследовать пытки фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Их обращение опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы.

Авторы отметили, что в основу обвинения легли в основном показания, данные фигурантами дела под пытками. «Мы готовы представить Вам факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела "Сети" применялись пытки электрическим током и они под пытками себя оговорили. Мы готовы представить Вам аргументы и позицию защиты, которые судом были полностью проигнорированы», — говорится в нем.

Правозащитники напомнили, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин неоднократно поручал проверить дело. Однако этого сделано не было. В обращении отмечается, что вмешательство президента в расследование пыток фигурантов необходимо.

«Мы требуем проведения объективного расследования пыток в деле "Сети", которое должно закончиться выявлением и наказанием виновных в пытках должностных лиц, и как следствие, пересмотра самого дела "Сети".

Для этого нужна личная смелость и политическая воля президента, если он готов слышать голос общества, а не только полностью принимать информацию, которую приносят ему в папочках», — заключили правозащитники.

Семерым фигурантам дела «Сети» 10 февраля в Пензе вынесли приговоры: они получили от 6 до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации террористического сообщества для дестабилизации обстановки в России и участии в нем. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. В Петербурге рассмотрение дела еще идет.