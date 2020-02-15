В интернете появились записи лекции военной кафедры ВШЭ с гомофобными и сексистскими высказываниями. Вуз начал проверку

В твиттере появился фрагмент аудиозаписи лекции военной кафедры НИУ ВШЭ с гомофобными и сексистскими высказываниями предположительно начальника Военного учебного центра университета Владимира Коргутова. Его опубликовал пресс-секретарь движения «Гражданское Общество» и член Либертарианский Партии Егор Илюшкин.

Сначала Коргутов говорит о геях. Лектор рассказывает историю, в которой одобряет насилие над «раскрашенным мальчиком» со стороны неназванного курсанта. После Коргутов рассказывает, как на военную кафедру хотела поступить «баба». Преподаватель отказал ей из-за того, что в случае поступления у нее будет один туалет с курсантами-мужчинами, кроме того, на сборах ей придется спать с ними в одном помещении.

«Делаем так, чтобы мужчины настоящими стали! Не вот этими гермафродитами и ************ [геями], да... Как ********** [геи] называются? Геи, ******* [блин]!» , — заявляет лектор.

По словам Илюшкина, видео ему предоставили студенты ВШЭ, пожелавшие остаться анонимными. Предположение, что на записи говорит Владимир Коргутов, появилось после сопоставления времени записи и расписания лекций.

В Высшей школе экономики пока не смогли подтвердить, что на записи говорит кто-то из сотрудников вуза. «Университет проведет проверку, выяснит обстоятельства произошедшего. До ее окончания мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть того, что на записи говорит кто-либо из наших сотрудников. Тем не менее в случае, если факт неподобающего поведения будет установлен, это повлечет за собой дисциплинарное взыскание», — сообщил «Новой газете» директор пресс-службы ВШЭ Андрей Лавров. На момент публикации новости Коргутов на вопросы «Новой» не ответил.