Российского биатлониста Устюгова признали виновным в употреблении допинга и лишили золота Олимпиады в Сочи

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом рассказал источник ТАСС. Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сказал РИА Новости, что у него есть информация о дисквалификации Устюгова.

Устюгова обвиняют в употреблении оксандролона – запрещенного вещества, считающегося допингом. На основании этого результаты спортсмена за период с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/2014 аннулируются, его лишают всех медалей, очков и призов. Он может оспорить это решение в спортивном арбитраже.

Международный союз биатлонистов заподозрил Устюгова в нарушениях в ноябре 2018 года. Вместе с ним под подозрения попали Александр Печенкин, Александр Чернышов и Светлана Слепцова. Первых двух дисквалифицировали на четыре года прошлым летом. Слепцову отстранили от соревнований на два года сегодня.

Золото в Сочи Устюгов завоевал в эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Алексеем Волковым и Антоном Шипулиным. Из-за нарушений наград лишается вся команда.

Помимо Игр в Сочи, Устюгов в 2010 году участвовал в Олимпиаде в Ванкувере. Там он занял первое место в масс-старте и стал третьим в эстафете. В 2014 году Устюгов объявил о завершении карьеры.