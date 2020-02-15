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МВД предложило разрешить блокировать счета подозреваемых в наркоторговле без суда

Общество

 

МВД хочет получить право внесудебной блокировки счетов фигурантов дел о наркоторговле. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. 

Документ предусматривает усиление контроля за финансовыми операциями на таких счетах. Он также исключает заместительную терапию лечения наркомании с применением наркотиков, их рекреационное использование и неоправданное расширение применения наркотических анальгетиков. 

В МВД отметили, что с 2010 года заболеваемость наркоманией в России снизилась на 25%, в 2018 году число заболевших составило 505,6 тысяч человек. Удельный вес наркопреступлений среди других — 10,1%. 

Теги:
наркопотребители, мвд, em

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