В Петербурге школьникам запретили выступать под песню группы Queen из-за пропаганды «гомофобии и гомосексуализма». Власти это отрицают

Ученикам петербургской школы №375 запретили выступать на конкурсе 14 февраля под песню группы Queen из-за пропаганды «гомофобии и гомосексуализма». Об этом «Фонтанке» рассказал один из школьников.

Ученики подготовили выступление в юбках под песню «I want tо break free». По словам школьника, когда они уже были готовы выходить на сцену, к ним подошли учителя английского языка и сказали: «Это что за вид, вам нужно в стриптизклуб», «Наша школа не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм», «Смотрите у него еще и усы». Выступление не состоялось.

В пресс-службе района, где расположена школа, сказали, что подросткам предложили доработать «сырой номер» и выступить с ним в следующий раз, сами ученики эту версию отрицали. Комментарий директора «Фонтанке» получить не удалось.