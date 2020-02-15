Власти Уханя ограничили выход за пределы микрорайонов из-за коронавируса. Число умерших превысило 1,5 тысячи человек

Жителям китайского города Ухань с 14 февраля ограничили выход из своих микрорайонов. Об этом говорится в сообщении властей.

Для перехода из одной части города в другую будет действовать один специальный пункт, где граждан будут регистрировать и измерять им температуру. Нужно будет предоставить разрешение для перехода, исключение сделают для тех, кто будет переходить по медицинским показаниям.

Число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,5 тысячи человек, заразившихся – почти 66,5 тысяч человек (67,1 тысячи по всему миру). Более 8,1 тысячи человек медикам удалось вылечить.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. Случаи заражения зафиксированы в более чем 20 странах, два из них – в России. В обоих случаях пациенты уже выписались из больницы.