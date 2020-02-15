Способные самостоятельно передвигаться инвалиды третьей группы не смогут пользоваться бесплатными парковками

Инвалиды третьей группы без «ограничения способности к самостоятельному передвижению» потеряют право на бесплатную парковку. Об этом говорится в постановлении правительства, на которое обратил внимание «Коммерсант».

Число людей, которые не смогут парковаться бесплатно — 3,4 млн человек. При этом люди смогут пользоваться бесплатными парковками при получении права на них до вступления закона в силу.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что с июля будет действовать переходный период – граждане в течение полугода смогут передать данные о машине в федеральный реестр инвалидов и пользоваться знаком «Инвалид», который с 1 июля можно будет купить в магазинах или на заправках.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты поддержали поправки. Однако координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что «нововведения особого смысла не имеют» из-за сокращения штата сотрудников ГИБДД. Только они могут штрафовать за парковку на местах для инвалидов.

Всего в России, по данным Росстата, более 11,9 млн человек с инвалидностью, из которых 670 тысяч — дети-инвалиды, 5,35 млн — инвалиды второй группы, 1,43 млн — первой группы, 4,48 млн — третьей группы. Всего знак «Инвалид», по информации Минтруда, получили 1,1 млн человек.