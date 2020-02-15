Суд в Хабаровске арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину по делу о краже

Центральный районный суд Хабаровска арестовал до 13 апреля жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который оставил двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, по делу о краже. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Гаврилова Дмитрий Ястребов уточнил, что речь идет о краже 100 тысяч рублей у знакомой Гаврилов. Дело об оставлении детей в опасности суд не рассматривал, по нему мужчине назначили обязательство о явке, что не является мерой пресечения.

Гаврилов в конце января вместе с двумя сыновьями 2011 и 2014 года рождения прилетел в московский аэропорт Шереметьево и оставил их там. В записке, найденной в рюкзаке детей, отец рассказал, что не может воспитывать их из-за тяжелого материального положения и попросил временно отдать их в приют. Позже Гаврилов сам пришел в СК, на него завели дело об оставлении в опасности. Детей решили передать матери.

Ведомство также возбудило дело об истязании. По версии следствия, он систематически избивал свою жену и детей. Помимо этого, СК завел дело о халатности из-за возможного бездействия органов опеки.