Актерам МХАТ имени Горького присудили больше 700 тысяч рублей за «творческую дискриминацию»

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск группы артистов Московского художественного театра имени Горького к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову из-за снятия их с ролей и лишения премий за несогласие с его взглядами.

Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда, с Боякова взыскали задолженности и невыплаченные надбавки в размере 709 тысяч рублей в пользу восьми актеров, а также по 3 тысячи рублей компенсации морального вреда каждому из них.

Конфликт возник после назначения Боякова худруком в декабре 2018 года — для занимавшей долгие годы должность актрисы Татьяны Дорониной после этого создали должность президента театра. Часть актеров тогда не согласилась с новой интерпретацией постановок, в том числе предполагающей использование нецензурной лексики.

Прошлым летом часть они выпустили видеообращение к президенту, где критиковали работу нового руководства театра и их репертуарную политику (часть актеров МХАТ им. Горького тогда наоборот открыто поддержала Боякова). После этого артисты рассказывали, что с сентября от них стали требовать переходить с бессрочных на срочные трудовые договоры, а отказавшихся стали снимать с ролей, не платить надбавки и лишать премий.