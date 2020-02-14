УЕФА отстранил клуб «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона из-за финансовых нарушений

УЕФА оштрафовал английский «Манчестер Сити» на 30 миллионов фунтов и отстранил их из Лиги чемпионов на два следующих сезона — 2020/2021 и 2021/2022 годов.

Футбольная организация признала, что руководство клуба завышало в своих отчетах спонсорские доходы, чтобы обойти т.н. «финансовый фейр-плей»: установленный УЕФА максимальный размер вложений от владельцев клубов, которые те могут вкладывать в пократие их убытков.

Так, в 2018 году расследование немецкого журнала Der Spiegel установило, что хотя по итогам сезона 2015/2016 клуб отчитался о 81 миллионе евро спонсорской поддержки от компании Etihad, на самом деле эта сумма составляла около 10 миллионов, а остальную сумму им выделили компании владельца клуба шейха Мансура.

В «Манчестер Сити» обвинения отрицают. «Мы разочарованы, но не удивлены сегодняшним решением УЕФА <..> Глава отдела расследований еще до начала какой-либо проверки высказывался о санкциях, которые необходимо на нас наложить», — отреагировали в пресс-службе клуба. Они собираются обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

В декабре прошлого года УЕФА вынес решения о наказании в отношении еще нескольких клубов за нарушение финансовых правил: казахстанский клуб «Ордабасы» отстранили на 2 года от еврокубков, а словенcкую «Олимпию» и сербскую «Црвену Звезды» оштрафовали на сумму до 100 тысяч евро.