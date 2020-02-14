Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы

На редакционную почту «Новой газеты» накануне пришло письмо с угрозами в адрес обозревателя Елены Милашиной. «Ты скажи спасибо, что тебя вообще не убили! <..> Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка. И мы приведем смертный приговор в отношении тебя!» — говорилось в письме.

Почтовый адрес был зарегистрирован в mail.ru на имя некой Анны Иконниковой. Женщина с таким именем значится администратором группы «Подвал Кадырова» во «ВКонтакте», где эти угрозы Милашиной были опубликованы за несколько часов до отправки по электронной почте. Другим руководителем группы значится пользователь «Риана Призрак-Днр», осенью оставлявший угрозы в адрес сотрудников правозащитного центра «Мемориал».

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Письмо пришло спустя неделю после нападения на Милашину в Грозном: в ночь на 7 февраля в лобби отеля группа молодых парней и девушек обвинили ее и правозащитницу Марину Дубровину в «помощи ваххабитам», начали толкать, повалили на пол и стали бить их по голове и животу, снимая происходящее на камеру. Грозненское МВД о результатах проверки инцидента не сообщало.