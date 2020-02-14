В пограничном с Россией норвежском городе прошли пикеты в поддержку осужденных по делу «Сети»

У здания консульства России в Киркенесе — самом близком к российской границе городе на севере Норвегии — прошли одиночные пикеты в защиту осужденных по делу «Сети» (признанной террористической и запрещенной организации).

Пикетчики сменяли друг друга у дверей российского диппредставительства в футболках с надписью «Дело "Сети" — позор».

«“Он носится в воздухе, стоит на пороге — новый 37-й", — пел Егор Летов в конце 80-х. Ужасно, что эти песни до сих пор актуальны, и репрессивная машина продолжает ломать судьбы людям. — вспоминает участник акции мурманский журналист Александр Борисов. — Я вышел на пикет, потому что солидарность необходима. Особенно в таком отвратительном фейковом деле как дело "Сети", закончившемся чудовищными сроками».

Участник пикетов у российского консульства. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

10 февраля в Пензе вынесли приговоры первым семерым из 11 фигурантов дела «Сети»: сроки составили от 6 до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались.