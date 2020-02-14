Путин подписал указ о помиловании трех человек: двое из них женщины, оборонявшиеся от мужей

Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. 29-летнего Павла Петрашова их Омской области, при буксировке машины попавшего в ДТП с летальным исходом, полностью освободили от наказания, а еще двум женщинам — получившим сроки за защиту во время семейного конфликта — сократили сроки.

Так, 48-летнюю Марину Черышеву из Улан-Удэ в 2017 году приговорили в семи годам колонии за попытку убийства мужа, отмечает РИА Новости со ссылкой на текст приговора: когда пара выпила, муж стал оскорблять Черышеву и ударил ее кулаком по лицу — та в ответ ударила его ножом в спину. После она обработала рану и вызвала врачей: мужчина выжил и в суде просил смягчить приговор. Путин сократил ей срок до 5 лет.

62-летнюю Раису Плетневу из Югры в 2016 году приговорили к семи годам за убийство мужа: она попыталась уйти из дома, когда ее муж напившись стал угрожать ей, однако тот схватил платок, который она успела накинуть на шею, начал душить ее, повалил на кровать и стал избивать. После того как она выхватила шарф, сама накинула его на шею мужу и затянула, пока тот не задохнулся. Срок ей сократили до 6 лет.

Ранее в январе Путин также помиловал израильтянку, осужденную в России за провоз гашиша в багаже: ее освобождения добивался в том числе израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Ранее в 2019-м, согласно базе документов Кремля, он помиловал семерых человек, а в 2018 году — двоих. Всего с начала его третьего срока в 2012 году Путин в среднем помиловал по четыре человека в год, тогда как на каждый год срока Дмитрия Медведева приходилось 67 осужденных.