В Москве у здания ФСБ начались пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети», есть задержанные

У здания ФСБ в Москве начались одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» (в России признана террористической организацией и запрещена). В эту пятницу организаторы «метропикетов» объявили о смене формата мероприятия, которое в этот раз проходит на Лубянке, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Дэнни Кулинич. Фото: Фариза Дударова/ «Новая газета»

В пикетную очередь выстроились около двухсот человек. Через полчаса после начала сотрудники полиции задержали мужчину из движения SERB, который вырвал плакат из рук одной из участниц пикета, а также активиста Виктора Немытова.

«Силовики под пытками заставили молодых ребят, которые 10 февраля были приговорены к сталинским чудовищным срокам, дать признательные показания о том, что они якобы готовили государственный переворот. Дело сети сфальсифицировано сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал «Новой» бывший фигурант «московского дела» Дэнни Кулинич.

Тимур, участник пикета. Фото: Фариза Дударова/ «Новая газета»

«Я выхожу каждую пятницу, пытаюсь не пропускать все метропикеты. Сегодня выйти было особенно важно, потому что дело «Сети» должно вызвать общественный резонанс, о нем очень мало говорят, ведь дело не московское. Это не защита известного московского журналиста, это про ребят, которые находятся в регионе. Такие сроки, которые им дали, не укладываются ни в какие рамки. Это преступление против гражданского общества», — считает гражданский активист Тимур.

10 февраля суд приговорил семерых антифашистов из Пензы к срокам от 6 лет колонии общего режима до 18 лет колонии строгого режима. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. По делу «Сети» также проходят активисты из Санкт-Петербурга.