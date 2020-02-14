«Вела себя эмоционально и агрессивно»: в московской полиции объяснили, почему девушку на митинге ударили в живот

В московском главке МВД объяснили, что полицейский ударил в живот участницу протестного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, «чтобы не допустить неправомерных действий». Об этом «Новой газете» сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова, сотрудничающая с «Зоной права».

В письме говорится, что девушка «вела себя эмоционально и агрессивно, пыталась вырваться», а когда увидела, что полицейский решил поднять упавшую на землю дубинку, сделала широкий шаг вперед чтобы «успеть наступить на дубинку и на руку сотрудника полиции». Подобные опасения заставили его применить силу.

«При просмотре видеозаписи было установлено... сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота», — говорится в документе, подписанном начальником отдела охраны общественного порядка на митингах по ЦАО Александром Махониным.

При этом глава отдела отмечает, что полицейские из УВД по ЦАО не принимали участия в задержании граждан на улице Забелина, где избили Сосновскую. Адвокат девушки напомнила, что МВД России до сих пор не установила личность ударившего активистку силовика.

После акции 10 августа Сосновская обратилась с заявлением о преступлении в следственный отдел по Басманному району, который перенаправил его в Росгвардию. Там отчитались, что росгвардейцы в применении силы к девушке не замешаны. Басманный суд Москвы отказался принять жалобу адвокатов на бездействие следствия.