«В этой чудовищной ситуации нельзя молчать». Студенты и аспиранты выступили в поддержку осужденных по делу «Сети»

Студенты и аспиранты российских университетов выразили солидарность с научным сообществом и выступили в поддержку осужденных по делу «Сети» (организация признана в России террористической организацией и запрещена). Открытое письмо с требованием пересмотра приговоров публикует журнал DOXA.

«Дело "Сети" возвращает нас к самым темным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь на основании пыток и доносов», — говорится в обращении.

В заявлении, которое подписали студенты и аспиранты НИУ ВШЭ, РГГУ и ИО РАН, отмечается, что в ходе судебного процесса были допущены «неприемлемые нарушения», а полученные под пытками показания осужденных не могут быть «поводом к установлению виновности». Кроме того, суд не проверил заявления свидетелей о давлении со стороны следствия, подчеркивают подписанты.

«Я понимаю, что это открытое письмо — нарушение новых правил внутреннего распорядка ВШЭ. Но я готов понести дисциплинарное наказание, ведь в такой ситуации нельзя молчать. Я считаю чудовищным, что Военный суд приговорил фигурантов дела к огромным срокам, о которых просила прокуратура. При этом мы все понимаем, что здесь не обошлось без пыток», — заявил «Новой газете» один из авторов письма, студент ВШЭ Дмитрий Кальченко.

Суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии по обвинению в организации и участии в террористическом сообществе. Следствие считает, что осужденные собирались провести на территории России теракты для «дестабилизации политической обстановки». Многие из фигурантов дела заявляли о пытках.

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о встрече, чтобы рассказать о деле «Сети» и попросить его об объективном расследовании. Они намерены представить ему доказательства применения пыток по отношению к фигурантам дела и добиться наказаний для причастных должностных лиц.