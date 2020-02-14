Голикова анонсировала отмену ограничений на закупку зарубежных лекарств для онкобольных

Министерство здравоохранения проработает вопрос о снятии ограничений на закупку зарубежных лекарств для онкобольных. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на профильном совещании по вопросам совершенствования помощи гражданам с онкологией, передает ТАСС.

Вице-премьер отметила, что ведущим российским онкологам предложат разработать схемы лечения, на основе которых в правительстве утвердят список необходимых зарубежных препаратов. Она сообщила, что в кабмине знают о проблемах с обеспечением больных раком необходимыми препаратами.

Голикова поручила Росздравнадзору заняться оценкой качества и безопасности производимых на территории России аналогов иностранных лекарств (дженериков). Кроме того, в ходе совещания премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании цифровой платформы, где можно будет узнать о доступности препаратов для больных раком.

В начале февраля российские онкологи и гематологи потребовали от Минздрава отказаться от закупок аналогов запатентованных препаратов и приобретать для лечения детей с онкозаболеваниями оригинальные лекарства. Врачи уверены, что дженерики значительно уступают оригиналам по своим лечебным свойствам и обладают рядом побочных эффектов, что создает дополнительные риски для больных с онкологией, у которых и так уже ослаблен иммунитет.