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В результате жесткой посадки вертолета на Ямале погибли два человека

Общество

 

На Ямале вертолет Ми-8 компании «Скол» совершил жесткую посадку. В результате погибли два человека, передает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в 400-500 метрах от арктического порта Саббета. Погибли двое членов экипажа — их зажало в салоне. Всего на борту находились 10 человек.

В ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили ТАСС, что вертолет перевозил сотрудников «Газпромнефть-Гео» и попал в снежную бурю. Уральское управление на транспорте Следственного комитета начало проверку.

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Теги:
kb, катастрофа, вертолет, ямало-ненецкий округ

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