ФСБ объявила о задержании жителя Подмосковья, подозреваемого в финансировании ИГ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, подозреваемого в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, он перечислил ИГ в общей сложности более 25 млн рублей. Против жителя Подмосковья завели дело о содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК).

В спецслужбе рассказали, что во время обысков у задержанного нашли предметы и документы, «подтверждающие его противоправную деятельность». На кадрах оперативной съемки следственных действий показаны обнаруженные кредитные карты и мобильные телефоны.