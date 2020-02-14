Суд счел «надуманными» заявления о пытках осужденных по делу «Сети»

Приволжский окружной военный суд назвал «надуманными» жалобы на пытки осужденных по делу «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена). Это говорится в мотивировочной части решения суда, фрагмент которого опубликовала адвокат Оксана Маркеева.

«Суд приходит к выводу о том, что заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия являются надуманными, данными в соответствии с избранной защитой позицией» — говорится в документе.

В суде решили, что сообщения о противоправных действиях в отношении фигурантов дела — «намеренное введение в заблуждение общественности» для «придания уголовному делу значительного общественного резонанса».

Ранее суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. Фигуранты сообщали об избиениях и пытках током.