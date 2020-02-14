«Би-би-си» сообщила о первой гибели российского военного в Ливии

В поселке Акбулак Оренбургской области прошли похороны Глеба Мостового — первого российского военнослужащего, погибшего в Ливии. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным местного издания «Orengrad», молодой человек был снайпером и находился в Ливии под другим именем, а погиб еще 6 февраля. «Он не наемник, это однозначно, он кадровый офицер», — передает «Би-би-си» слова замглавы района Александра Осиповича. По его словам, об обстоятельствах гибели Мостового ему неизвестно.

«Би-би-си» отмечает, что люди, представившиеся сотрудниками оперативниками уголовного розыска, не пустили на траурный митинг журналистов. После проверки аккредитаций их отвезли на автовокзал. Издание связывает это с тем, что работа Мостового в Ливии и обстоятельства его гибели могли быть засекречены.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что, если в боевых действиях в Ливии и участвуют российские граждане, то они «не представляют интересы российского государства».

По информации «Медузы», в Ливии погибли до 35 российских бойцов ЧВК «Вагнера». СМИ рассказывали, что первые несколько сотен наемников прибыли туда для участия в конфликте на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара еще прошлой осенью, а с сентября там оказались не менее тысячи бойцов. О присутствии российских бойцов в Ливии говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.