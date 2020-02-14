Правозащитный проект «Неотложка» заявил о прекращении работы в Ингушетии из-за давления силовиков

Волонтерский проект «Неотложка», который занимался помощью фигурантам «ингушского дела», прекратил работу из-за давления силовых структур. Об этом в своем фейсбуке сообщил один из организаторов проекта Борис Кодзоев.

«В связи с известными событиями, мы больше не можем заниматься этим системно и без потерь, а рисковать чьей-либо судьбой, я не беру на себя ответственность. Более семи месяцев наши волонтеры, стиснув зубы, делали все возможное и невозможное, чтобы облегчить положение заключенных, и их семей», — заявил Кодзоев, призвавший представителей каждого тейпа организовать централизованную помощь своим однофамильцам.

«Неотложка» начала деятельность в июле 2019 года. Проект, существовавший на добровольные пожертвования, закупал продукты и предметы первой необходимости задержанным по «ингушскому делу». Также волонтеры помогали и семьям фигурантов.

В конце января дома и на работе волонтера «Неотложки» Асет Аушевой был проведен обыск. Ее и координатора проекта Азу Халухаеву вызывали в Центр «Э» по Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республики.В начале февраля Борис Кодзоев был приглашен в ГУВД Москвы на обсуждение некоего «материала». Сам Кодзоев связал это с помощью, которую он оказывает арестованным ингушским активистам.

В конце марта прошлого года в Магасе прошел митинг за отставку Юнус-Бека Евкурова и против передачи части ингушских земель Чечне. Протест был объявлен бессрочным. После митинга сотрудники Росгвардии начали разгонять протестующих, что вылилось в стычки между оппозиционерами и силовиками. Против участников возбудили уголовные дела, по данным правозащитного центра «Мемориал» фигурантами «ингушского дела» являются как минимум 34 человека.