Лукашенко: Россия намекала на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители

Российские власти намекали на присоединение Беларуси к России в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом — я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», — цитирует слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого»

Белорусский лидер добавил, что сейчас страны не обсуждают создание наднационального органа в рамках интеграции. Лукашенко пояснил, что народы России и Беларуси не хотят такого объединения. Также президент страны отметил, что страна продолжит закупки нефти в других странах, даже если она будет дороже российской.

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В конце прошлого года Минск и Москва не смогли договориться о ценах на российские газ и нефть на 2020 год, с 1 января поставки нефти временно прекратились. Позже Минск заявил о закупке партии нефти у Норвегии. После затянувшихся переговоров Россия и Беларусь пришли к соглашению о том, что в 2020 году Россия продолжит поставлять в страну газ на условиях прошлого года.