Медиков архангельской больницы, где лечили пострадавших от взрыва под Северодвинском, наградили Орденом мужества

Президент Владимир Путин наградил Орденом мужества и медалью «За спасение погибавших» медиков Архангельской областной клинической больницы, где лечили пострадавших от взрыва ракеты под Северодвинском. Указ опубликован на портале правовой информации.

Орденом мужества наградили двух медсестер, врача и заведующего отделением больницы — «за мужество, смелость, решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях». Кроме того, медали «За спасение погибавших» получили три медсестры и четверо врачей.

8 августа на морском полигоне в Архангельской области во время испытаний взорвалась ракета. В результате погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое военнослужащих Минобороны. В день аварии Росгидромет фиксировал кратковременное повышение радиационного фона в 4-16 раз. Местные власти утверждали, что угрозы здоровью населения нет.

Как стало известно «Новой газете», врачей областной больницы не предупреждали о радиоактивном заражении больных, впоследствии с сотрудников взяли подписи о неразглашении. Издание The Moscow Times сообщало, что у одного из врачей в мышечной ткани обнаружили цезий-137. В региональном Минздраве уверяли, что радиоактивный нуклид попал туда из пищи.

При этом нескольких пострадавших доставили в Центр им. Н.А. Семашко, где есть необходимое для работы с радиоактивными веществами оборудование. Там медики сразу дезактивировали пациентов.