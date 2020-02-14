FT: санкции США против Дерипаски связаны с отмыванием денег для российских властей. В Кремле это назвали «неправдой»

Власти США ввели санкции против российского олигарха Олега Дерипаски из-за того, что он якобы мог помогать отмывать деньги российским властям. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ответ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам бизнесмена.

Скриншот письма из OFAC

В письме из управления утверждается, что Дерипаска по просьбе президента Владимира Путина мог инвестировать 800 миллионов долларов в проекты, связанные с проведением Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также олигарх, вероятно, отменил выход компании «ГАЗ» на IPO, чтобы скрыть факт отмывания через это предприятие денег высшего руководства России. В июле 2011 года или ранее предприниматель, возможно, переводил деньги на личные нужны Путина, замаскировав это под операции, связанные с его бизнесом, утверждает издание.

Сам бизнесмен назвал представленные обвинения слухами. «Это ничем не подкрепленные утверждения», — заявил он, напомнив про принцип презумпции невиновности, которая действует до доказательства фактов обвинения в суде.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также опроверг предположения Минфина США.

«Это просто неправда», —

заявил он FT.

Стоит отметить, что все основания, содержащиеся в письме, содержат слово «предположительно», OFAC не приводит никаких доказательств данным утверждениям. Ранее Дерипаска подал в суд на OFAC, требуя от управления объяснить причины введения против него санкций. Эти основания были засекречены.

Санкции, которые ударили по Дерипаске и 23 другим российским олигархам и чиновникам, были введены Вашингтоном в апреле 2018 года в ответ на присоединение Крыма в 2014 году и возможное вмешательство России в американские выборы в 2016-м. Год спустя в США сняли ограничения на работу компаний бизнесмена, однако персональные санкции продолжают действовать до сих пор.