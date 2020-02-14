СМИ: больше десяти тюменских силовиков получили выговоры и понижения за тост «Жизнь ворам! АУЕ»

В Тюмени больше десятка сотрудников СК и МВД были наказаны после публикации в СМИ записи празднования повышения следователя Рафика Аглиуллина под воровские лозунги, сообщило издание «Новый день» со ссылкой на источники. В обоих ведомствах отказались от комментариев.

Так, семь сотрудников тюменского управления СК, включая руководителя отдела по расследованию особо важных дел Игоря Деева, получили строгие выговоры, а еще часть — дисциплинарные замечания. По данным издания, главу регионального ОБЭП полиции Алексея Ушатого понизили в должности, а его заместитель подал заявление об увольнении. Самого же Аглиуллина уволили в день выхода ролика 12 февраля.

Видео с празднования повышения следователя Аглиуллина в ресторане, на которое первым обратил внимание «Новый день», в своих сторис в инстаграме опубликовал бизнесмен Денис Девкин, ранее неоднократно судимый. Когда Девкин говорил в камеру «Жизнь ворам! АУЕ!», высокопоставленные тюменские силовики улыбались, а заместитель следователя Деева Артур Рузеев даже показывал на камеру бицепс.

Уральское издание Ura.ru со ссылкой на источники утверждало, что после общественного резонанса вокруг видео в тюменском управлении МВД началась «внутренняя ревизия»: «Массово проверяют как страницы в соцсетях, так и личные связи. Вслед за проверками последует кадровая чистка. Необходимо уволить сотрудников с сомнительной репутацией». О служебной проверке объявлял также тюменский СК.