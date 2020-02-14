Адвокат последователя «Свидетелей Иеговы» из Забайкалья рассказал, что верующего вывозили в лес и пытали током

Последователя «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной организации) Вадима Куценко из Забайкалья, задержанного несколько дней назад в ходе массовых обысков у верующих, под пытками и угрозами заставляли дать признательные показания. Об этом The Insider заявил его адвокат Артур Ганин.

Всего 10 февраля, по сообщениям представителей конфессии, обыски с утра прошли по 40 адресам в Чите и ее окрестностях: несколько десятков человек после этого доставили на допросы, а четверых, включая Куценко, оставили в ИВС, признав подозреваемыми (верующих традиционно преследуют по статье о создании «экстремистского сообщества»). В пресс-релизе Следственного комитета в вину им вменялись «сбор пожертвований и публичные проповеди».

31-летний Куценко в ходе адвокатского опроса в ИВС рассказал адвокату, что в тот день его задержали уже ночью в квартире тещи: сотрудники правоохранительных органов около 23:00 вывезли его в лес в машине УАЗ, где пытали током, требуя признания вины.

«Применяли удушающий прием и в этом момент пускали ток электрошокером. Ток пускали в ноги и живот. Били по лицу и шейному отделу позвоночника, [где у Куценко была старая травма].

<..> Его вывели из машины и пинали. Угрожали, что сделают все возможное, чтобы его на зоне "опустили", говорили грубости и оскорбления», — привел слова подзащитного адвокат. В ходе допроса, на который Куценко отвезли после этого, пытавшие его силовики представились нацгвардейцами.

В настоящий момент Куценко остается в изоляторе временного содержания в Чите: на заседании 12 февраля в суде Ингодинского района 31-летнего верующего Владимира Ермолаева отправили под домашний арест, а Куценко и двум другим — 47-летнему Сергею Кирилюку и Павлу Мамалимову — продлили срок задержания на 72 часа. Заседания по выбору им меры пресечения состоится 15 февраля, уточнили «Тайге.Инфо» в пресс-службе суда.