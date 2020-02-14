ЦИК анонсировал выход мобильного приложения с разъяснением поправок в Конституцию

Поскольку текст готовящихся поправок в Конституцию из-за своего объема «ни в какой бюллетень вместиться не сможет», Центризбирком выпустит мобильное приложение с их разъяснением. Об этом его председатель Элла Памфилова рассказала в интервью «Коммерсанту».

«Кроме того, разъяснения по поправкам будут представлены в виде брошюр на всех избирательных участках, — добавила она. — Если их содержание поместится в плакат, значит, разместим и плакаты тоже. Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию, включая слабовидящих».

Сама же процедура голосования, по словам Памфиловой, будет проходить по аналогии с президентскими выборами (за исключением таких этапов предвыборной кампании, как сбор подписей), их стоимость также будет схожей (в 2018 году обошлась более чем в 14 миллиардов рублей). Там также будут «привычные для граждан избирательные участки, ящики для голосования, <..> технология "Мобильный избиратель", QR-кодирование [итоговых протоколов]» и надомное голосование.

При этом вводить по всей стране через сайт госуслуг электронное голосование, вызвавшее критику во время тестирования на сентябрьских выборах в Москве, в Центризбиркоме отказались: «Сейчас в масштабах России ЦИК проводить его абсолютно не готов <..> Правда, если какой-то регион впереди планеты всей и готов взять на себя такую смелость, имеет технологии и законодатель даст ему это право, то флаг им в руки».