Путин рекомендовал присвоить имя Юрия Лужкова Московскому университету управления

Президент Владимир Путин рекомендовал присвоить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы. Указ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, президент поручил установить мемориальную доску на доме, где жил Лужков. Тем же указом Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос о проведении мероприятий, посвященных увековечиванию памяти экс-мэра.

МГУУ был основан в 1994 году на базе Академии народного хозяйства России. Вуз занимается подготовкой и повышением квалификации управленческих кадров городских и муниципальных органов управления.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. Он умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет от сильной аллергической реакции во время плановой операции.