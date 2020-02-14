Бывшего старшего прокурора Северной Осетии задержали после обнаружения тела его жены на загородном участке

Бывшего старшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева задержали после того, как накануне на его загородном участке обнаружили тело его месяц назад пропавшей гражданской жены. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

Заявление о пропаже женщины подавал сам Чельдиев после того, как ее сестра, проживающая за пределами республики, забила тревогу. В ходе повторного осмотра их дома в селе Кобань, как уточняет «Коммерсант», оперативники обратили внимание на «холмик» у кирпичного забора: еще до начала раскопок Чельдиев признался, что зарыл там женщину, которая якобы неудачно упала и ударилась головой.

При этом у женщины обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму и, по предварительной версии, смерть наступила от удара каминной кочергой. Было возбуждено дело об убийстве. По данным «Пятого канала», Чельдиев уже написал явку с повинной.

Чельдиев был старшим прокурором отдела прокуратуры республики, занимавшимся надзором за работой ФСБ в сфере противодействия экстремизму. В начале 2017 года был награжден знаком отличия «За верность закону». После увольнения он дал в 2019 году несколько интервью местным блогерам, в которых в том числе критиковал тогдашнего прокурора республики Игоря Векшина.