Посол России в Турции пожаловался на угрозы из-за военной эскалации в Идлибе

Посол в Турции Алексей Ерхов в интервью местному отделению агентства Sputnik пожаловался, что ему стали поступать угрозы после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб: за последние недели там участились столкновения турецких военных и сирийской правительственной армии, действующей при поддержке России.

По словам дипломата, в турецком сегменте социальных сетей стали появляться агрессивные комментарии в отношении россиян: «Не хочется, но процитирую некоторые из них: "Попрощайся с жизнью", "Никто не будет тебя оплакивать", "Пора тебе сгореть" и так далее».

Он отметил, что схожая ситуация сложилась в 2015-2016 годах, когда на фоне наступления Асада в Алеппо турецкие военные сбили российский истребитель, а Россия в ответ приостановила чартерное авиасообщение с Турцией и временно запретила продавать туда турпутевки. «Каким был результат? "Самолетный кризис" и злодейское убийство посла Карлова. А сейчас я сам получаю прямые угрозы. Неужели прошлое никого ничему не учит?» — сказал Ерхов.

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Предшественника Ерхова на посту посла в Турции Андрея Карлова убили в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. В него выстрелил полицейский, который проник на мероприятие под видом охранника. Стреляя, он выкрикнул несколько фраз о боевых действиях в Сирии: «Не забывайте про Алеппо!» Власти Турции называли организаторами убийства сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого они обвиняют в подготовке попытки переворота, предпринятой в том же году.