Архангельская полиция отпустила задержанного по запросу Интерпола боевика из ДНР

В Урдоме Архангельской области из полиции отпустили ранее задержанного Айо Бенеса, гражданина Латвии, разыскиваемого Интерполом за участие в боевых действиях на востоке Украины.

По сообщениям сторонников Бенеса, сейчас он направляется Москву, где намерен просить политического убежища.

Как сообщают источники «Новой», несколько дней назад Айо Бенес приехал в Шиес, заявив о поддержке протестующих против строительства свалки для московского мусора. 11 февраля он покинул станцию, был задержан у поселке Урдома и помещен под стражу в Яренске. Вскоре стало известно, что причина задержания связана не с антимусорными протестами, а с прошлым Бенеса.

Бывший нацбол несколько месяцев провел на востоке Украины, участвуя в боях на стороне сепаратистов. В Украине и Латвии требуют его выдачи. Нахождение Бенеса в международном розыске подтвердил на пресс-конференции глава архангельского УМВД Александр Прядко.

Бенес имеет гражданство Латвии, также он называет себя гражданином «ДНР», где воевал под началом Захара Прилепина. За смуглый цвет кожи (отец Бенеса угандиец) сепаратриста в среде боевиков прозвали «черным Лениным».

В 2005 году в Латвии его осудили за призывы к свержению государственной власти. До донбасских событий Бенес уже бывал в Украине, его задерживала СБУ и депортировала в Ригу, где он был арестован, а затем передан под надзор полиции. Однако сбежал и вновь объявился в Украине.