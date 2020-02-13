В 2019 году присяжные в районных судах Москвы оправдали 62% подсудимых

Коллегии присяжных в районных судах Москвы в 2019 году оправдали 62% обвиняемых. Об этом свидетельствую данные Мосгорсуда, сообщает ТАСС.

Всего в прошлом году с участием присяжных в районных судах столицы было рассмотрено 36 уголовных дел, из них 17 раз был вынесен обвинительный приговор, оправдательный — 28. За шесть месяцев 2018 года (суды присяжных в районных судах начали работу с 1 июня) с участием присяжных районные суды рассмотрели 11 уголовных дел, из них оправданы пятеро обвиняемых.