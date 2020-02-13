Автора телеграм‑канала задержали за вымогательство 800 тысяч рублей у замглавы Королева

Автор телеграм-канала «Канал Демона» Дмитрий Свиридов задержали по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у заместителя главы подмосковного города Королев Ильи Конышева. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Свиридова задержали во время получения взятки. По версии следствия, он требовал от Конышева 800 тысяч рублей за отказ от публикации компромата на главу города Александра Ходырева», — сказал собеседник агентства.

Подмосковное управление МВД сообщило, что сотрудники ФСБ задержали мужчину 1983 года рождения, который требовал от главы городского округа Королев 800 тысяч рублей, угрожая распространить в интернете компромат на чиновника.

Имя задержанного не называется. Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве (ст. 163 УК), его отправили под домашний арест.