Создатели «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате

Создатели фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского обратились в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкультуры о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения. Об этом Интерфаксу сообщила официальный представитель проекта на территории России Дарья Виолина.

По ее словам, кинокомпания «Феномен Филмз» считает необоснованными обвинения Минкульта в «пропаганде порнографии» и ссылается в иске на конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества.

Читайте также Три дня «Дау». Репортаж Александра Гениса с уникального кинопоказа в Берлине

Осенью российский Минкульт отказался пустить четыре части кинопроекта «Дау» в прокат, объяснив это «пропагандой порнографии». Так, объяснили в министерстве, в эпизоде «Дау. Наташа» есть фрагмент об изнасиловании буфетчицы на допросе в КГБ, где главная героиня насиловала себя стеклянной бутылкой.

Премьера байопика «Дау» о советском физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау, съемки которого велись с 2008 года, состоялась в прошлом январе в Париже. Он состоит из 13 отдельных фильмов и сериалов, действие происходит в 1930-1960-х годах на территории харьковского Института, прообразом которого был московский Институт физических проблем, где работал Ландау.