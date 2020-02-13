Суд Петербурга приговорил к 14 годам колонии экс‑директора конструкторского бюро Севастополя по делу о госизмене

Петербургский городской суд приговорил бывшего сотрудника Центрального конструкторского бюро в Севастополе Виктора Прозорова, по делу о госизмене (ст. 275 УК) к 14 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что решение принимала коллегия из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

«Приговор очень строгий, в его случае фактически равен пожизненному», — сообщила адвокат Прозорова Анна Бухарова.

«Фонтанка» писала, что Прозоров был арестован летом 2018 года, сейчас ему 72 года. По данным издания, в СССР ученый работал в конструкторском бюро «Черноморец» в Севастополе. После распада СССР Прозоров остался в Севастополе, получил гражданство Украины и занимал должности директора и главного конструктора.

Издание писало, что работа Прозорова была связана с созданием кораблей «Зубр», фигурировавших в деле ученого и капитана 1-го ранга Владислава Никольского, которого в 2015 году приговорили к восьми годам колонии по делу о госизмене. Никольского признали виновным в передаче Украине информации о «Зубре».

«Фонтанка» отмечала, что не позднее 2015 года Прозоров стал гражданином России, и его новая работа была связана с регулярными командировками. По информации издания, почти весь 2016 год Прозоров ездил в Иран и Китай.