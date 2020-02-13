Госдума обвинила «Медузу» и «Би-би-си» в пропаганде наркотиков среди молодежи

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обвинила «Медузу», «Радио Свобода» и «Би-би-си» в пропаганде наркотиков среди молодежи и попытках добиться их легализации в стране. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Помимо перечисленных СМИ, речь также идет о таких организациях, как Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд «Открытое общество», «Открытая России» и «Человек в беде».

«Иностранное влияние направлено на увеличение количества наркопотребителей через формирование в обществе, в первую очередь у детей и молодежи, терпимого отношения к потреблению наркотиков, что представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества», — сказал председатель комиссии Василий Пискарев.

Он отметил, что «Медуза» и «Радио Свобода» «активно освещают подобные несогласованные акции», в частности, конопляный марш в Санкт-Петербурге (международная акция за легализацию марихуаны, которая проводится с 1999 года, и была согласнована властями Петербурга в 2018 году).

«В этой акции приняли активное участие российские выпускники зарубежных тренингов, ранее осужденные за незаконный сбыт наркотиков. Вопиющим фактом пропаганды наркотиков является массовая раздача участникам акции семян марихуаны для последующего культивирования в домашних условиях», — сказал Пискарев.

Ранее сообщалось, что в МВД в каждом регионе создали подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Кроме того, в ведомстве отметили, что проверяют материалы всех СМИ, в том числе «Медузу», «Радио Свобода» и «Би-би-си», на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконных оборот этих запрещенных веществ.