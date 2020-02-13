На Урале возбудили дело из-за неправильного лечения ребенка, заболевшего менингоэнцифалитом. Его лечили от ОРВИ

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи восьмилетнем мальчику, заболевшему менингоэнцефалитом. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Степанов.

Дело возбуждено по статье 293 УК «Халатность». Незадолго до этого адвокат направил жалобу на бездействие следователей, которые не заводили уголовное дело на протяжении нескольких месяцев.

Инцидент, о котором идет речь, произошел летом 2019 года. Восьмилетний Вячеслав (имя ребенка изменено) гостил у бабушки в селе Непряхино Чебаркульского района Челябинской области. У ребенка поднялась температура до 40 градусов. Прибывшие на вызов медики поставили мальчику диагноз ОРВИ. Затем этот диагноз подтвердил сельский фельдшер.

На вопросы родственников о том, может ли у мальчика быть менингит, медики отвечали отрицательно. Лишь на пятый день заболевания, когда у ребенка начались судороги, он был доставлен в больницу Чебаркуля. Однако в чебаркульской больнице у медиков не обнаружилось необходимых медикаментов, и мальчик еще сутки не получал лечения. В конце концов, его перевезли в Челябинскую областную больницу.