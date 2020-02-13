Губернатор Калужской области ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Артамонов, который возглавил Калужскую область в 2000 году, покинул должность по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора стал Владислав Шапша, который ранее занимал пост главы администрации Обнинска (Калужская область).

Ранее источники РБК утверждали, что Артамонова после отставки выдвинут в Совфед от исполнительной власти области, где он возглавит комитет по бюджету (место пустует из-за назначения осенью его главы Николая Журавлева вице-спикером).

После того, как о готовящейся отставке 19 января сообщил телеграм-канал «Незыгарь», в администрации Артамонова, заявили, что у них нет «официального подтверждения» информации. Сам Артамонов говорил, что его планы баллотироваться на следующий губернаторский срок зависят от решения президента.