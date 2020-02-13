Глава ЦИК заявила об «отсутствии оснований» для приглашения международных наблюдателей на опрос по поправкам в Конституцию

Россия не будет приглашать международных наблюдателей, в том числе и от ОБСЕ, на всероссийский опрос по поправкам в Конституцию. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на это «нет абсолютно никаких оснований»: опрос не имеет отношения к федеральным избирательным процессам.

«Есть принципиальная разница между выборами и данным общероссийским голосованием. Речь идет только об идентичности процедур: привычные избирательные участки, привычное использование мобильного избирателя, не более того. Но если какие-либо иностранные международные эксперты проявят интерес, то мы возражать не будем и поделимся опытом», — сказала она Интерфаксу в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

Ожидается, что опрос пройдет в апреле после того, как поправки одобрят Госдума и Совфед, но до того, как их подпишет президент Владимир Путин. На заседании рабочей группы Путин подтвердил, что власти собираются провести голосование в будний день, который для этого сделают выходным: перенос впоследствии не будет компенсироваться за счет остальных выходных, настоял президент. СМИ называли вероятной датой 22 апреля – день 150-летия со дня рождения Ленина.