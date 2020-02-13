В Челябинской области полиция ищет «организаторов митинга» против карантинного центра по коронавирусу

Сотрудники полиции в Челябинской области разыскивают «организаторов несанкционированного митинга» против размещения в окрестностях поселка Ужевка и поселка Рощино карантинного центра по коронавирусу. Об этом «Новой газете» сообщил житель Рощино Владимир Изгагин. Мужчина получил повестку о явке в местный отдел МВД России.

По словам Изгагина, у полицейского была целая стопка пустых бланков. «Бланки пустые, выписывают на месте, но какой-то список у полицейского был» — заключил местный житель.

Между тем, со слов Владимира Изгагина, об уголовном или административном преследовании пока речи не идет. «Меня вызывали дать объяснения, как я там оказался и что там делал», – пояснил он.

Сам Изгагин считает, что никаких организаторов у протестной акции против размещения карантинного центра не было. «Людей никто не собирал и не звал, люди шли сами», – говорит он.

В пресс-службе МВД по Челябинской области «Новой газете» заявили, что не располагают информацией о проведении проверки.

Напомним, что 9 февраля в поселке Рощино Челябинской области местные жители помешали созданию на территории санатория «Утес» карантинного центра от коронавируса. Жители Ужевки перекрыли дорогу к санаторию и не пустили в него автомобиль, в котором, предположительно, находились люди, прибывшие на карантин. По мнению жителей села, карантинный центр расположен слишком близко к их домам — не более, чем в трехстах метрах. После этого министерство здравоохранения Челябинской области приняло решение закрыть карантинный центр.