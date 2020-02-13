СК возбудил уголовные дела по факту смерти двухлетнего Захара Рукосуева, которому местные власти не обеспечили лекарство от СМА
Алексей ТарасовОбозреватель
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовные дела по факту смерти двухлетнего Захара Рукосуева, которому местные власти не обеспечили необходимое лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии.
Дела возбуждены по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности, повлекшей по неосторожности смерть.
Краевая прокуратура в свою очередь сообщает, что установлены факты необеспечения минздравом двух детей Спинразой — препаратом от СМА. По итогам проверки в адрес краевого министра здравоохранения Бориса Немика внесено представление о незамедлительном принятии мер к обеспечению больных СМА на бесплатной основе необходимым им по жизненным показаниям лекарством. По данным краевого минздрава, в регионе остается 16 пациентов с СМА.
Накануне «Новая» рассказала о смерти 30 января Захара Рукосуева, а его отец Никита Рукосуев вышел с пустой коляской и портретом умершего сына к зданию краевой администрации. В руках он держал плакат «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына?». Захару было два года и восемь месяцев. Его брат, пятилетний Добрыня, страдает той же болезнью.
13 ноября прошлого года в краевой детской больнице состоялось заседание врачебной комиссии, в ее протоколе записано: «Ребенку Рукосуеву З.Н. показано назначение препарата нусинерсен (спинраза) по жизненным показаниям как единственного препарата патогенетической терапии при СМА». Однако Захару за два с половиной месяца лекарство так и не ввели.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных