США ввели санкции против трех российских военных заводов за сотрудничество с Сирией, Ираном и КНДР

Госдепартамент США внес три российских военных предприятия в санкционный список о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии (INKSNA). Закон подразумевает запрет на передачу им технологий для создания ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств его доставки.

Согласно уведомлению ведомства в федеральном реестре, это коснулось подмосковного Научно-производственного объединения машиностроения, Конструкторского бюро приборостроения в Туле и Кумертауского авиационного производственного предприятия в Башкортостане. В документе не приводятся примеры самих случаев нарушений.

США запрещают своим ведомствам приобретать продукцию компаний из списка, продавать им оружие и военную технику, выдавать американские лицензии на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, а также предоставлять другую помощь.

Тульский КБП, которое производит зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», Госдепартамент вносит в список уже во второй раз: в мае 2019 года внешнеполитическое ведомство допустило ошибку в его названии — «Конструкторское бюро приборов».