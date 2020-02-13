Мосгорсуд признал законным условный срок Егору Жукову и постановил вернуть ему фигурку лягушек

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Егору Жукову, которого ранее приговорили к трем годам условно за призывы к экстремизму через Youtube (часть 2 статьи 280 УК).

При этом суд постановил вернуть ему либертарианский флаг и фигурку лягушек, изъятые в ходе обысков. Об этом Жуков просил в своем последнем слове.

Напомним, 6 декабря Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в призывах к экстремизму, которые нашла лингвистическая экспертиза в его роликах на YouTube, он свою вину не признал.

В своих роликах Жуков ставил на стол фигурку, изображающую семью лягушек. Во время обысков лягушки были изъяты следствием: ими в суде и доказывали «призывы к экстремизму». Судья Ухналева, вынесшая Жукову приговор, постановила уничтожить лягушек.