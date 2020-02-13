Путин согласился объявить выходным день голосования по поправкам к Конституции

Президент Владимир Путин поддержал идею выделить дополнительный выходной день для голосования по поправкам к Конституции. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

«Главное, чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников», — заявил он, добавив, что при принятии подобных решений необходимо учитывать мнение народа, «чтобы был реальный плебисцит, и именно граждане были авторами этих поправок». По его словам, закон вступит в силу только после голосования.

При этом дата голосования до сих пор остается неизвестной. Путин подчеркнул, что назначить ее может только ЦИК и заверил, что соответствующее решение будет подготовлено в ближайшие два дня.

После объявления об изменении Конституции в ходе послания президента Федеральному собранию 15 января в администрации президента решили организовать голосование в будний день, чтобы привлечь больше избирателей, сообщили «Ведомости». Интерфакс и РБК называли наиболее вероятной датой 22 апреля – день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.