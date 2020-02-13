Штаб Навального в Казани нашел у президента Татарстана бизнес-джет за 3 миллиарда рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов использует для своих поездок частный самолет Falcon 8Х стоимостью 3 миллиарда рублей. К такому выводу пришли сотрудники казанского штаба политика Алексея Навального, которые опубликовали новое расследование.

Перемещения 19-тиместного бизнес-джета полностью совпали с рабочими и личными поездками главы республики. Так, например, совпали поездки Минниханова и полеты Falcon 8Х в Узбекистан, Словакию, США и ОАЭ, где президент посещал гонки «Формулы-1».

В расследовании отмечается, что час обслуживания самолета стоит от 150 до 200 тысяч рублей. Расследователи из штаба предполагают, что Минниханов использует самолет, записанный на крупную компанию, либо платит за обслуживание транспортного средства класса люкс из государственных денег.