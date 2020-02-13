В Дагестане пришли с обысками к правозащитным организациям, сотрудничающим с «Правовой инициативой»

В дагестанских городах Махачкале и Хасавюрте сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к двум сотрудничающим с «Правовой инициативой» организациям, которые работают в сфере защиты жертв семейного насилия. Об этом сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

Одна из этих организаций — офис адвоката Малики Абубакаровой в Хасавюрте, уточнила Бабич в разговоре с «Новой газетой». Силовики пришли туда в отсутствие сотрудников и собираются выпилить дверь. Бабич добавила, что обыски намечены и в квартирах у нескольких сотрудников их компаний-партнеров в Махачкале — у юристов и психологов.

Основанием для ареста силовики назвали некое судебное решение о проверке всех организаций, «которые работают в сфере насилия». Увидеть сам документ правозащитникам пока что не удалось.

Прошлым летом и осенью с обысками силовики приходили в ингушские отделения «Правовой иницитивы» и еще нескольким правозащитным организациям. Следственные действия объясняли их якобы возможной причастностью к финансированию протестных акций в Москве и столице Ингушетии Магасе.