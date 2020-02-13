На ФБК и его директора Ивана Жданова составили шесть протоколов по статье об НКО-иноагентах

Роскомнадзор составил по три протокола на Фонд борьбы с коррупцией и его директора Ивана Жданова по статье о нарушении правил для НКО из реестра «иностранных агентов». Максимальный размер штрафа по статье составляет 500 тысяч рублей.

Юрист ФБК Александр Помазуев в разговоре с «МБХ медиа» уточнил, что поводами для административных производств стали отсутствие маркировки о статусе «иноагента» на страницах фонда, а также пожертвование от спонсора из Испании, из-за которого прошлой осенью фонд внесли в реестр.

Помимо пожертвования из Испании, признание ФБК «иноагентом» в Минюсте также объясняли переводом из США: оба перевода общей суммой в 140 тысяч рублей пришли на счет, заблокированный по делу об «отмывании денег» ФБК. Хотя в фонде настаивали, что вернули оба перевода, суды отказались убирать их из реестра «иноагентов».

В рамках дела об «отмывании» фондом 75 миллионов рублей пожертвований, возбужденного на фоне летних московских протестов, за полгода следствия никого из сотрудников ФБК или штабов Алексея Навального не привлекли в качестве подозреваемого или обвиняемого. Несмотря на это, у сторонников оппозиционера по всей стране проходили обыски, а банковские счета многих из них были заблокированы.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков 13 февраля пожаловался на то, что аресты не были сняты со многих их счетов, продления блокировки которых Следственный комитет после 3 февраля уже не требовал. По его словам, в Альфа-банке им объяснили, что ждут постановления о прекращении блокировки от приставов, хотя по закону оно не требуется.

Директор ФБК Иван Жданов также проходит обвиняемым по уголовному делу, который возбудили за отказ удалить с YouTube-канала Алексея Навального фильм-расследование о бывшем премьере Дмитрии Медведеве. Накануне Жданов сообщил, что обвинение по делу уже утвердила прокуратура и материалы были переданы в суд.